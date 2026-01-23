Termineranno la settimana di vacanza i 370 turisti nell’hotel Torre Bianca di Sestriere, in cui la capienza è stata dimezzata dopo i controlli

TORINO – Nell’Hotel Torre Bianca di Sestriere resteranno fino alla fine della settimana di vacanza i 370 turisti laziali, anche se i controlli avevano stabilito una riduzione della capienza della struttura a 150 persone.

Le verifiche del sovraffollamento delle strutture montane sono aumentate dopo l’incendio di Crans Montana. Eppure nell’albergo di Sestriere, la terza struttura in pochi giorni ad essere giudicata inadeguata, i turisti non sono stati evacuati, ma potranno finire la settimana di soggiorno. La gestione dell’hotel intanto ha già iniziato i lavori di adeguamento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese