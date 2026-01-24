Seguici su

A Cuneo la fiaccolata per il Giorno della Memoria: «La memoria del passato è e deve essere una lezione per affrontare il presente»

Partirà da piazza Europa martedì 27 gennaio alle ore 19
CUNEO – Ricordare la Shoah per interrogarci su ciò che accade oggi. Questo vuole essere il “motore” della fiaccolata “Mai più” che si terrà a Cuneo martedì 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria. Si partirà da piazza Europa alle ore 19.

La fiaccolata vuole essere anche un momento di riflessione su ciò che sta succedendo ora nel mondo: «Il senso stesso della memoria» – scrivono gli organizzatori – «è tradito se riconosciamo gli orrori solo quando sono già avvenuti, quando si sono ormai stratificati nei libri di storia: la memoria serve anche a individuare e contrastare i processi che rendono possibili questi orrori, prima che arrivino alla loro forma più compiuta». Ecco perché «la memoria del passato è e deve essere una lezione per affrontare il presente».

