Mistero a Leinì: un cadavere decomposto trovato in un canale

LEINÌ – Nella serata di venerdì 23 gennaio in strada Fornacino, nel comune Torinese, è stato ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

La segnalazione è giunta da un passante che si è accorto della presenza del corpo in un canale di scolo non distante della zona industriale.

La compagnia di Venaria e della procura di Ivrea stanno già conducendo le indagini per ricostruire le dinamiche dell’evento e far luce su questo ritrovamento, sul quale non viene esclusa nessuna ipotesi sul decesso. Intorno al cadavere non è stato rinvenuto nulla di utile e, a causa dello stato avanzato, le condizioni di decadimento non agevolano l’identificazione.

