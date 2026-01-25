“Verbania non esiste”: il podcast che fa approdare sulle sponde del Lago Maggiore

VERBANIA – Per scoprire una città, addentrarsi nelle sue contraddizioni e lasciarsi affascinare dalla sua identità si possono ascoltare i racconti di chi quel posto lo vive. Ed è proprio quello che il comune di Verbania ha scelto per offrire al pubblico uno sguardo contemporaneo – e sincero – sul Lago Maggiore.

“Verbania non esiste – Un podcast sparso”, è la nuova serie audio e video promossa dal Comune di Verbania e realizzata da Dr Podcast, Audio Factory internazionale specializzata in contenuti narrativi per istituzioni e territori.

Il titolo, volutamente provocatorio, ribalta un luogo comune e rivendica la natura policentrica di Verbania: una città fatta di quartieri, paesaggi, persone e storie diverse, unite dalle acque del Lago Maggiore. L’obiettivo è offrire uno sguardo contemporaneo sul territorio, rinnovando l’immaginario turistico e dando voce alla comunità locale attraverso un linguaggio accessibile e narrativo.

Le registrazioni si sono svolte a Villa Giulia, sul lungolago, e la prima stagione prevede dieci episodi da circa 20 minuti, condotti dalla speaker e web editor esperta di turismo Simona Cortopassi. Ogni puntata intreccia i più svariati racconti accompagnati da un sound design ispirato ai luoghi e ai ritmi del lago.

I temi affrontati sono diversi, tra cui gentilezza e comunità, arte e paesaggio, sport e natura, giardini botanici, gastronomia, turismo sostenibile, e molti altri. Il podcast si inserisce nel progetto più ampio “Another Season”, strategia di identità e posizionamento con cui Verbania punta a raccontarsi come destinazione viva e accogliente in ogni periodo dell’anno.

