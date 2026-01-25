Coppa Italia femminile, Conegliano conquista il trofeo alla Inalpi Arena

TORINO – È la Prosecco Doc Imoco Conegliano ad alzare la Coppa Italia femminile 2026. Alla Inalpi Arena di Torino, davanti a un pubblico numeroso e partecipe, le venete si impongono con un netto 3-0 sulla Savino Del Bene Scandicci, chiudendo la finale con parziali tiratissimi: 31-29, 26-24, 27-25.

La formazione veneta ha confermato il pronostico, imponendosi nella sfida tra prima e seconda forza del campionato e aggiungendo un altro titolo a una bacheca già ricchissima.

Per Conegliano si tratta dell’ottava Coppa Italia e della decima finale consecutiva nella competizione, un dato che certifica la continuità ad altissimo livello del club.

Si ferma invece in finale il sogno della Savino del Bene Scandicci, alla sua prima storica finale di Coppa Italia in una stagione comunque straordinaria, impreziosita dalla vittoria nel Mondiale per Club.

Un weekend di grande sport

La finale ha chiuso un weekend di grande pallavolo a Torino, con le semifinali che avevano già acceso l’entusiasmo del pubblico. Prima delle gare, un momento di raccoglimento e applausi ha ricordato Luciano Gaspari, arbitro internazionale scomparso nei giorni scorsi e padre dell’allenatore di Scandicci Marco Gaspari.

