Volley, record storico all’Inalpi Arena: 12.853 spettatori per la finale di Coppa Italia

TORINO – La finale di Coppa Italia Frecciarossa di volley femminile che si è da poco conclusa, entra nella storia. All’ Inalpi Arena di Torino sono stati 12.853 gli spettatori presenti sugli spalti per assistere alla sfida tra la Savino Del Bene Scandicci, campione del mondo, e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione d’Europa e d’Italia.

Un dato che certifica il record assoluto di presenze per una partita della Serie A femminile.

Un risultato atteso, ma che ha comunque superato le migliori previsioni, sancendo il sold-out dell’impianto per la finale disputata domenica 25 gennaio alle ore 15, trasmessa in diretta su Rai 2. Il successo di pubblico corona un weekend straordinario per la pallavolo italiana: oltre 25mila persone hanno affollato l’arena torinese nelle due giornate dedicate alle finali delle eccellenze della Serie A.

Numeri che rappresentano un punto di svolta per il movimento, come sottolineato dal presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris, che esordisce ricordando quanto a cui assistito “non è solo un evento sportivo, ma un punto di svolta per l’intero movimento. Portare oltre 25.000 persone in due giorni in una delle eccellenze impiantistiche italiane è un risultato senza precedenti.”

La scelta di puntare su palcoscenici iconici e sfidanti si è rivelata vincente, regalando immagini di grande impatto e confermando il crescente interesse del pubblico verso il volley femminile di alto livello.

