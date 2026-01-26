Juventus Women, vittoria di carattere: Parma battuto 3-0

BIELLA – Tre gol, tre punti e un messaggio chiaro al campionato. La Juventus Women fa valere il fattore campo allo stadio Pozzo–La Marmora di Biella e supera il Parma con un netto 3-0, costruito con pazienza nel primo tempo e chiuso con autorità nel quarto d’ora finale. A segno Bonansea, Vangsgaard e Stolen Godo.

Avvio bianconero, Bonansea sblocca

L’approccio della squadra di Canzi è subito quello giusto: ritmo, ampiezza e pressione alta. Dopo pochi minuti la Juventus Women sfiora il vantaggio con Carbonell, il cui cross dalla sinistra si trasforma in una traiettoria velenosa che sorprende tutti e si stampa sulla parte alta della traversa.

È il segnale di un dominio territoriale che trova sbocco al 13’. Sugli sviluppi di un corner battuto da Schatzer, Barbara Bonansea è la più rapida in area: inserimento perfetto e colpo di testa che supera Ceasar per l’1-0. Un vantaggio meritato, figlio di un avvio aggressivo e organizzato.

Le bianconere continuano a gestire il pallino del gioco e vanno ancora vicine al raddoppio con Krumbiegel, che rientra da destra e cerca il mancino a giro verso l’incrocio lontano: palla di poco sopra la traversa. Il Parma prova a rispondere soprattutto dalla distanza: Uffren ci prova dal limite ma De Jong è attenta, mentre nel finale di frazione è Distefano a creare un brivido con una conclusione potente. Si va all’intervallo sull’1-0 per la Juventus Women.

Parma pericoloso, ma la Juve colpisce nel finale

La ripresa si apre con un sussulto ospite: su calcio piazzato Distefano centra il palo, episodio che tiene viva la partita. La Juventus però non perde compattezza e torna a spingere.

Ancora da corner nasce una grande occasione: uscita imprecisa di Ceasar, Harviken colpisce verso una porta quasi sguarnita, ma la difesa del Parma salva sulla linea. Il raddoppio è nell’aria e arriva al 77’. Girelli recupera palla e verticalizza con i tempi giusti per Vangsgaard: controllo e destro preciso che vale il 2-0.

Passano cinque minuti e la gara si chiude definitivamente. Stolen Godo, entrata da poco, si presenta con una punizione magistrale: traiettoria perfetta che si infila alle spalle di Ceasar per il 3-0 che manda i titoli di coda.

Tre punti pesanti

Successo netto nel punteggio e nella gestione per la Juventus Women, capace di soffrire il giusto e di colpire nei momenti chiave. Una vittoria che consolida il percorso delle bianconere e conferma profondità della rosa e qualità individuali, decisive soprattutto nel finale di gara.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese