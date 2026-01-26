Seguici su

Dal sole alla neve: nuova perturbazione in arrivo sul Piemonte, fino a 50 cm sulle Alpi

Un peggioramento tipicamente invernale, che riporta scenari pienamente stagionali sulle montagne piemontesi e che potrebbe creare disagi locali nelle aree collinari del basso Piemonte
TORINO – Dopo un lunedì pomeriggio insolitamente luminoso e mite, con temperature risalite fino a 9-11°C in pianura, il Piemonte si prepara a un nuovo e marcato cambio di scenario. Martedì 27 gennaio segnerà infatti, secondo le previsioni del meterologo Andrea Vuolo, il ritorno del maltempo diffuso, con piogge, rovesci intensi e soprattutto neve abbondante su gran parte dell’arco alpino, localmente fino ai fondovalle.

A determinare il peggioramento sarà una perturbazione atlantica collegata a una vasta circolazione depressionaria sull’oceano, in grado di generare un minimo barico secondario in approfondimento fino a 990 hPa sul Golfo del Leone. Una configurazione che spalancherà le porte a correnti umide e instabili da Sud-Sudovest, ideali per precipitazioni estese e, in alcune zone, anche di forte intensità.

Martedì: mattino tranquillo, poi peggiora

La prima parte di martedì sarà ancora relativamente stabile, con cielo parzialmente nuvoloso e assenza di fenomeni. Ma si tratterà solo di una tregua.

Dal metà pomeriggio, un sistema frontale raggiungerà le Alpi occidentali portando le prime deboli precipitazioni su:

  • Appennino
  • Alpi del Cuneese
  • Alpi del Torinese

Nel corso della serata, i fenomeni si estenderanno progressivamente a tutta la regione.

Neve: ritorno deciso sull’arco alpino

La quota neve iniziale sarà compresa tra 800 e 1.200 metri, ma tenderà a calare nel corso della serata, specie sul basso Piemonte. Nella notte tra martedì e mercoledì si entrerà nel cuore dell’evento.

Gli accumuli più significativi sono attesi su:

Rilievi del Cuneese

  • 30–50 cm oltre i 1.200–1.500 m
  • quantitativi un po’ inferiori sulle valli del Monviso

Alta Val Susa, Biellese, Valsesia e VCO

  • 25–40 cm sopra i 1.500–1.800 m

Resto delle Alpi piemontesi

  • 15–30 cm oltre i 1.500 m

Le precipitazioni potranno risultare forti nelle ore notturne, in particolare:

  • sulle alte valli delle Alpi Marittime e Liguri (per sfondamento da Sudovest)
  • sulle aree prealpine di Sesia e Verbano

Il miglioramento inizierà da ovest mercoledì mattina, con ultime precipitazioni nel pomeriggio verso il confine lombardo e a ridosso dei rilievi.

Neve a bassa quota: il Cuneese osservato speciale

L’aspetto più delicato riguarda le quote collinari e pedemontane del basso Piemonte.

Dalla tarda serata di martedì, la neve potrà spingersi fino a:

Altopiano del Cuneese (Fossano – Cuneo – Mondovì)

  • 5–10 cm di neve umida dai 400 m
  • 10–15 cm oltre i 600 m
  • possibili accumuli superiori in Valle Tanaro

Langhe e Roero (tra Albese e Braidese)

  • qualche centimetro già dai 200–300 m

Basso Astigiano a sud del Tanaro

  • neve dai 250–300 m

Basso Alessandrino (Acquese e Ovadese)

  • deboli accumuli collinari
  • possibili episodi di pioggia congelante in alcune valli appenniniche sud-occidentali

Altrove, la quota neve notturna resterà in genere tra 500 e 800 m, localmente anche più alta (900–1.000 m) sui settori prealpini dell’alto Piemonte esposti all’aria più mite meridionale.

Effetto “omotermia”: fiocchi possibili quasi in pianura

Durante il culmine delle precipitazioni notturne potrebbe verificarsi una fase di omotermia (colonna d’aria tutta intorno agli 0°C). In questo caso non si esclude, per alcune ore, pioggia mista a neve o brevi nevicate fin quasi in pianura tra:

  • bassa pianura Cuneese
  • medio-basso Torinese
  • Astigiano

Zone più esposte: Carmagnolese, Saviglianese e Canellese, con possibile spolverata anche sulla collina torinese.

Dal mattino di mercoledì è atteso però un rialzo della quota neve:

  • oltre 800–1.100 m a nord del Po
  • tra 400–700 m altrove

In sintesi

  • Martedì mattina: ancora asciutto
  • Dal pomeriggio: piogge in estensione
  • Notte su mercoledì: fase più intensa, neve abbondante in montagna
  • Cuneese protagonista anche a bassa quota
  • Attenzione a pioggia congelante su alcuni tratti dell’Alessandrino
  • Migliora da ovest mercoledì

Un peggioramento tipicamente invernale, che riporta scenari pienamente stagionali sulle montagne piemontesi e che potrebbe creare disagi locali nelle aree collinari del basso Piemonte.

