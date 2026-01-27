La Guida Gault&Millau arriva in Italia nel 2027 e fissa la sua sede operativa in Piemonte

La Guida Gault&Millau, fondata in Francia negli anni Settanta dai giornalisti Henri Gault e Christian Millau, oggi presente in venti Paesi nel mondo, approda in Italia a partire da gennaio 2027. Dopo cinquant’anni di storia internazionale, la guida che premia i ristoranti con i cappelli , i famosi Toques, entra nel panorama gastronomico italiano in concorrenza con la guida Michelin.

A gennaio 2027 ci sarà la prima edizione della Guida Gault&Millau Italia, per cui gli ispettori sono già al lavoro sul campo, che coprirà Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino-Alto Adige. A seguire verranno aggiunte nuove regioni , con l’obiettivo di arrivare entro il 2031 a una guida completa e capillare su tutta la ristorazione italiana.

La sede legale e operativa di Gault&Millau Italia è stata fissata in Piemonte, per ora Monforte d’Alba all’interno di Réva Resort, ma potrebbe poi essere trasferita a Torino. A capo del progetto l’imprenditore ceco Miroslav Leke, e il general manager Daniele Scaglia.

Contemporaneamente all’uscita della Guida ci saranno una serie di eventi firmati Gault&Millau che verranno proposti al pubblico e agli addetti ai lavori, come succede negli altri venti Paesi in cui la guida viene pubblicata.

Secondo il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio :”L’arrivo di una guida internazionale come Gault&Millau in Italia e in Piemonte è un risultato straordinario e rappresenta un altro tassello del nostro lavoro per portare l’enogastronomia del nostro territorio sotto i riflettori del mondo”

