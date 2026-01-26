Per la realizzazione del Terzo Valico modifiche alla circolazione dei treni al Nodo di Genova e Novi Ligure

GENOVA – Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova con la demolizione di due cavalcavia in località Barbellotta (Novi Ligure).

Programmati anche interventi di manutenzione straordinaria nella stazione di Genova Piazza Principe nel fine settimana dal 6 al 9 febbraio.

I lavori

La demolizione dei due cavalcaferrovia esistenti in frazione di Novi Ligure, tra Novi e Serravalle, si è resa necessaria per consentire la prosecuzione in sicurezza degli scavi sottostanti della nuova linea del Terzo Valico.

Al fine di assicurare la continuità dei collegamenti viabilistici nelle aree interessate dagli interventi, il progetto prevederà inoltre la realizzazione di tre piccoli rami di innesto alla viabilità esistente. Queste opere permetteranno di mantenere l’accessibilità e la funzionalità della viabilità locale.

Contestualmente sono previsti interventi di sostituzione di un complesso insieme di apparecchi di binario, che interessa i binari lato mare della stazione di Genova Piazza Principe in direzione ponente e che garantiranno i più elevati standard di sicurezza.

Per consentire le attività di cantiere, dalle 20.00 di venerdì 6 febbraio alle ore 6.00 di martedì 10 febbraio sarà interrotto il tratto ferroviario Novi Ligure – Arquata Scrivia, linea Genova-Torino e dalle ore 22.20 del 6 alle ore 6.15 del 9 febbraio saranno interrotti i binari, dall’11 al 15, della stazione di Genova Piazza Principe.

Programmate modifiche alla circolazione, in particolare:

treni a lunga percorrenza da Torino da Alessandria percorreranno l’itinerario alternativo via Tortona/Arquata con modifiche di orario; per i treni regionali;

treni regionali delle relazioni Torino – Novi Ligure – Genova, Genova – Milano C.le/Greco, Busalla/Arquata – Genova saranno limitati nel loro percorso, i treni Alessandria – Genova/Arquata saranno cancellati, modifiche di orario ai collegamenti Acqui Terme – Genova Brignole e nel nodo di Genova.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito rfi.it e i siti delle imprese ferroviarie.

