60 anni fa la tragedia di Brema in cui morì buona parte della nazionale italiana di nuoto

Il 28 gennaio 2026 ricorrono i 60 anni dalla Tragedia di Brema, il più grave lutto che abbia colpito il nuoto italiano. Era il 28 gennaio 1966 quando l’’aereo della Lufthansa 005 su cui viaggiava buona parte della nazionale di nuoto italiana, dopo essere decollato da Francoforte, precipitò all’aeroporto di Brema. Nessuno si salvò dallo schianto. Tra le 46 vittime del disastro c’erano: il triestino Bruno Bianchi, il veneziano Amedeo Chimisso, i romani Sergio De Gregorio e Luciana Massenz, la bolognese Carmen Longo, la genovese Daniela Samuele e il torinese Dino Rora. Con loro morirono sull’aereo l’allenatore Paolo Costoli e il telecronista di origini novaresi Nico Sapio. Su quel tragico volo doveva esserci anche un’altra nuotatrice torinese Daniela Beneck che decise di non partire perche doveva partecipare la matrimonio della sorella Anna a sua volta nuotatrice.

Tutti erano diretti al meeting di Brema, la più prestigiosa manifestazione della stagione invernale natatoria che wra trasmessa in eurovisione, a cui partecipavano atleti americani, australiani e giapponesi, un’anteprima dei Giochi Olimpici di Messico 68. La tragedia colpì profondamente il l’opinione pubblica italiana, ricordando a tutti la tragedia del Grande Torino.. Fu proclamato il lutto nazionale e ai funerali parteciparono il Presidente del Consiglio Aldo Moro e il Ministro della difesa Giulio Andreotti, insieme a decine di migliaia di persone.

In occasione della ricorrenza la Federazione Italiana Nuoto ha organizzato diverse iniziative per onorare la memoria degli azzurri e ha invitato tutte le società affiliate ad interrompere per un minuto, alle ore 18:50, momento dell’incidente, tutte le attività nelle piscine in ricordo dei caduti e a leggere negli impianti un ricordo in memoria dei caduti che erano tutti molto giovani. Le età dei caduti di Brema: Bruno Bianchi (22 anni), Amedeo Chimisso (19), Sergio De Gregorio (19), Carmen Longo (18), Luciana Massenzi (20), Chiaffredo Dino Rora (20), Daniela Samuele (17) Paolo Costoli (55) e Nico Sapio (36).

Il ricordo della squadra azzurra è stato creato il Campionato Nazionale a Squadre – Coppa Caduti di Brema, una manifestazione nazionale della Federazione Italiana Nuoto valida come campionato nazionale a squadre maschile e femminile-

