Chieri vede gli ottavi di Coppa CEV: 3-0 secco in Polonia contro Bielsko-Biała

TORINO – Servono appena 69 minuti alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno nei play-off di Coppa CEV. In Polonia, nell’andata contro Bielsko-Biała, le biancoblù si impongono con un netto 0-3, confermando solidità, profondità di roster e grande concretezza nei momenti chiave.

Chieri cambia qualcosa nello starting six, lanciando Dambrink e Alberti dal primo minuto al posto di Nemeth e Gray. Scelte che pagano, dentro una prestazione di squadra ordinata e cinica, capace di adattarsi alle diverse fasi del match.

Primo set senza storia

La gara si mette subito sui binari giusti per Spirito e compagne. Il primo parziale è a senso unico: Chieri spinge forte in battuta, lavora bene a muro-difesa e scappa via quasi immediatamente. Il 13-25 racconta di un dominio tecnico e mentale, con le piemontesi sempre in controllo del ritmo e degli scambi.

Nei momenti caldi Chieri non trema

Diversa la trama del secondo e del terzo set, molto più combattuti. Bielsko-Biała prova ad alzare il livello, trascinata dal pubblico di casa, e in più di un’occasione costringe Chieri a inseguire con piccoli svantaggi.

È qui che emerge la maturità europea delle biancoblù: quando gli scambi si allungano e il punteggio si fa pesante, Chieri piazza gli affondi decisivi. Nel secondo set il break arriva nel finale per il 21-25, mentre nel terzo la squadra piemontese gestisce con lucidità i palloni caldi fino al 22-25 conclusivo, chiudendo la pratica senza concedere riaperture.

Dervisaj-Kunzler MVP, muro protagonista

Il premio di MVP va meritatamente a Dervisaj-Kunzler, protagonista di una prestazione completa ed efficace in tutti i fondamentali. È lei la top scorer del match con 15 punti, punto di riferimento costante nei momenti cruciali.

In doppia cifra anche Cekulaev, che firma 10 punti, ben 4 dei quali a muro: un dato che fotografa l’impatto del sistema difensivo di Chieri, capace di togliere certezze alle attaccanti polacche e di costruire da lì molte delle proprie transizioni vincenti.

Appuntamento a Torino per chiudere i conti

Il successo esterno, per di più per 3-0, mette Chieri in una posizione di grande vantaggio in vista del ritorno. La sfida decisiva si giocherà mercoledì 4 febbraio alle ore 20 al Pala Gianni Asti di Torino, dove le biancoblù avranno l’occasione di completare l’opera davanti al proprio pubblico e staccare il pass per il turno successivo della Coppa CEV.

Una prova di forza, quella in Polonia, che conferma le ambizioni europee di una squadra sempre più solida, abituata a soffrire quando serve ma soprattutto a colpire con precisione nei momenti che contano davvero.

BKS Bostik BIELSKO-BIALA – Reale Mutua Fenera CHIERI’76 0-3 (13-25, 21-25, 22-25)

BKS Bostik BIELSKO-BIALA: Orzylowska 7, Borowczak 5, Gryka 10, Bozoki-Szedmak 9, Szewczyk 3, Laak 5, Suska (L), Adamek (L), Nowakowska, Michalewicz, Kecman 3, Podlaska 4. Non entrate: Abramajtys. All. Piekarczyk.

Reale Mutua Fenera CHIERI ’76: Kunzler 15, Alberti 8, Van Aalen 1, Nervini 10, Cekulaev 9, Dambrink 7, Spirito (L), Antunovic, Degradi 1, Bah, Nemeth 1. Non entrate: Ferrarini, Bonafede (L), Gray. All. Negro. ARBITRI: Oravainen, Stevanovic. NOTE – Durata set: 21′, 23′, 25′; Tot: 69′.

