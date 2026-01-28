Atterrato a Torino Caselle un Antonov An-124 Ruslan, il più grande aereo cargo al mondo

E’ atterrato di nuovo a Torino Caselle nella serata di martedì 27 gennaio un Antonov An-124 Ruslan, il più grande aereo cargo al mondo per effettuare operazioni speciali di carico sul piazzale. L’aereo ripartirà il 28 gennaio intorno alle 11.

Si tratta di uno giganteschi Antonov che vengono noleggiati dalla compagnia aerea ucraina Antonov Airlines. L’ Antonov An-124 è ad oggi l’aereo merci più grande del mondo in servizio con i suoi 69,10 m di lunghezza e un apertura alare di 73,30 m. e un peso a vuoto di 181 tonnellate per un peso massimo al decollo di 405 tonnellate.

Ne esistono ancora pochi esemplari in servizio e si prevedeva di riprendere la produzione su larga scala, ma per ora l’ipotesi è stata abbandonata a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

La presenza degli Antonov Cargo a Caselle è legata anche a due circostanze. Il 8 ottobre 1996 un An-124 si schiantò in fase di atterraggio all’Aeroporto su una cascina a San Francesco al Campo, provocando la morte di 4 persone: due membri dell’equipaggio e due abitanti della cascina. Il 9 settembre 2010 un An-124 in partenza dall’aeroporto di Torino-Caselle ha abortito il decollo per un’avaria a due motori. L’aeroplano è ripartito il successivo 25 settembre dopo la sostituzione dei due motori danneggiati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese