Il problema della sosta in doppia fila selvaggia a Torino: come chiedere aiuto per combattere gli automobilisti in malasosta

TORINO – Molti lettori segnalano i problemi dovuti al costante parcheggio in doppia fila e nei carrai nelle vie più commercialmente importanti di Torino, ma non solo anche nelle vie meno trafficate commercialmente. I cittadini lamentano che una volta era facile trovare in giro i vigili urbani, meglio dire la polizia locale, in piemontese i civic, che pattugliavano le vie della città. Ora in giro non se ne vedono piú,

I cittadini si sentono spesso impotenti e arrabbiati per non poter far valere le loro ragioni e trovarsi in balia di maleducati e prepotenti che violano il codice della strada. In passato GTT ha cercato di combattere la malasosta che blocca la circolazione dei suoi mezzi

In effetti esiste ancora un servizio di pattugliamento di Pronto intervento della Polizia locale di Torino che si occupa di verificare le soste soste in doppia fila o la presenza di veicoli che ostacolano la circolazione.

Come chiedere l’intervento della polizia locale

Per gravi situazioni e chi ha immediato bisogno di liberare il proprio carraio o la strada e per situazioni gravi di malasosta, il cittadino può chiamare il numero di emergenza Unico Europeo 112. La centrale operativa in base all’infrazione descritta smista la telefonata al servizio di Polizia Locale che invia la prima pattuglia disponile in zona e gli agenti più idonei in servizio, chiamando, contestualmente, un carro attrezzi, se i tempi della sosta vietata si dovessero allungare.

In caso di situazioni conclamate esiste un servizio contact center della Polizia Locale da contattare aprendo un reclamo specifico. Il Servizio gestisce segnalazioni e richieste di intervento, non di emergenza, inviate dai cittadini, informandoli circa la trattazione e l’attività svolta, relativamente a decoro e pulizia della città; qualità urbana; convivenza civile e malasosta.

In passato i cittadini di Malasosta avevano evidenziato come questa situazione non solo genera disagi, ma rappresenta una perdita rilevante in termini economici per l’Amministrazione : parcheggio non pagato, multe non elevate, ritardi nella circolazione, incidenti e, non da ultimo, perdita di attrattività agli occhi dei possibili turisti.

