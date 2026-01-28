La Juve pareggia 0-0 col Monaco, entrambe ai playoff di Champions League

TORINO – Ultimo turno del girone di Champions League che non regala sorprese alla Juventus. Spalletti approfitta della qualificazione già acquisita e fa riposare Yildiz e Locatelli, sceglie Perin per Di Gregorio e Openda per David, ripropone Koopmeiners a centrocampo ma non rinucia a Bremer, Kalulu e all’ormai imprescindibile McKennie.

Dopo un minuto Perin regala una palla facile facile a Akliouche, che però sbaglia malamente. La Juve gioca e tiene palla ma le azioni più percolose le registra il Monaco, che impegna Perin e segna anche un gol con Balogun, annullato per un fallo piuttosto evidente. La Juve si affaccia in area un paio di volte sul finale di tempo ma la rinuncia all’11 base si fa sentire.

La ripresa si apre con l’ingresso di Yildiz e Adzic ma il copione non cambia e nemmeno il risultato, che rimane fermo sullo 0-0 fino alla fine.

Le avversarie dei playoff

Juve ai playoff, come il Monaco. Per i bianconeri ci sarà una tra Bruges e Galatasaray. Ai playoff anche l’Inter, che ha vinto 0-2 a Dortmund, e l’Atalanta, sconfitta 1-0 dall’Union Saint-Gilloise. Eliminato il Napoli, sconfitto in casa 2-3 dal Chelsea.

Impressionante la Premier League, che piazza 5 squadre tra le 8 già qualificate agli ottavi.

