Condizioni meteo critiche: sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Cuneo -Ventimiglia

CUNEO – Come ampiamente annunciato la neve è tornata a cadere copiosa sul Piemonte, in particolare su Cuneese, Astigiano, Alessandrino e Torinese. Paesaggi mozzafiato certo, ma anche disagi, e per il Cuneese anche un innalzamento del rischio valanghe.

E non solo: a risentirne è anche la circolazione ferroviaria. Trenitalia, infatti, fa sapere che dalle 14:00 di oggi la circolazione è sospesa tra Limone e Ventimiglia per condizioni meteo critiche.

I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Già nella mattinata di oggi, tra Limone e Ventimiglia la circolazione è stata interrotta nei pressi di Vievola a causa della caduta di un albero sulla sede ferroviaria. La situazione ha comportato cancellazioni e modifiche al servizio: il treno regionale 11213 Fossano–Limone delle 7.25 è stato cancellato nella tratta tra Cuneo e Limone, così come il convoglio 11218 in partenza da Limone alle 9.32 e diretto a Cuneo. Per entrambi è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus.

