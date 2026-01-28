Maltempo e neve nel Sud Piemonte: disagi sulla circolazione ferroviaria

PIEMONTE – Difficoltà e pesanti limitazioni alla circolazione ferroviaria nel Sud Piemonte a causa del maltempo che, dalla serata di ieri, sta interessando l’area e per le nevicate scese anche a bassa quota. I maggiori disagi si registrano lungo la linea Fossano–Cuneo–Limone–Ventimiglia, gestita da Trenitalia.

Tra Limone e Ventimiglia la circolazione è stata interrotta nei pressi di Vievola a causa della caduta di un albero sulla sede ferroviaria. La situazione ha comportato cancellazioni e modifiche al servizio: il treno regionale 11213 Fossano–Limone delle 7.25 è stato cancellato nella tratta tra Cuneo e Limone, così come il convoglio 11218 in partenza da Limone alle 9.32 e diretto a Cuneo. Per entrambi è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus.

Fermato a Limone anche il treno 22955 da Cuneo per Ventimiglia delle 6.41. I treni in partenza da Ventimiglia e diretti a Cuneo si fermano invece a Tenda, almeno fino al convoglio delle 10.39, che al momento è dato come regolarmente circolante.

Problemi anche sulla linea Cuneo–Saluzzo–Savigliano, gestita da Arenaways. I treni 11914 Cuneo–Saluzzo delle 7.45 e 11915 Saluzzo–Cuneo delle 8.33 sono stati cancellati nel tratto tra Cuneo e Saluzzo a causa di un problema tecnico. Anche in questo caso il servizio è garantito da bus sostitutivi, mentre la circolazione ferroviaria resta regolare tra Saluzzo e Savigliano.