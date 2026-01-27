Seguici su

Sta arrivando la nuova perturbazione in Piemonte con neve in pianura: ecco tutte le zone interessate

In arrivo nevicate anche copiose

TORINO – Come avevamo anticipato, dopo una breve tregua il Piemonte si prepara all’arrivo di una nuova perturbazione.

Come riporta l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, dopo un inizio di settimana stabile e prevalentemente soleggiato, come nelle attese il Piemonte sta per essere raggiunto da una veloce ma incisiva perturbazione di origine atlantica, la cui fase più intensa è attesa in transito nelle ore notturne con precipitazioni moderate e diffuse, anche forti al confine con Liguria e Lombardia e con la quota della neve che risulterà in sensibile calo fino in prossimità delle pianure del basso Piemonte, specie tra le 00 e le 05 di mercoledì 28 gennaio.

Tuttavia, prosegue Vuolo, stante una ventilazione più secca nord-occidentale che ha caratterizzato la scorsa notte e la mattinata di oggi, la massa d’aria tra i 1.000 e i 2.500 metri risulta essere più secca della previsione, quindi con un minore contenuto di umidità relativa: questo fattore, insieme a possibili precipitazioni sotto forma di rovescio, potrebbe garantire una fase con quota neve leggermente più bassa rispetto alle attese su parte della regione, in particolare su quelle centro-occidentali e meridionali, dove anche gli ultimi run dei modelli-matematici hanno rivisto al ribasso lo zero termico e la quota neve nella fase clou dell’evento perturbato.

Neve in pianura: le zone interessate

Di seguito, nel dettaglio, le zone dove si potrà spingere la quota neve minima secondo gli ultimi aggiornamenti nelle ore notturne:

CUNEESE:

neve fino in pianura, specie da Marene verso Monregalese e Cebano, più consistente (fino a 5-10 centimetri) tra Fossano, Cuneo, Mondovì e Ceva, localmente fino a 15-20 dai 600 metri di quota su Cebano e alte Langhe. Nella notte possibile neve con accumulo fino a Savigliano e Alba, neve umida fin su Bra e Racconigi e sul fondovalle del Roero, ma con bassa probabilità di accumulo sotto i 250-300m. Nel Saluzzese quota neve intorno ai 400 metri, con accumulo di qualche centimetro dai 450-500 metri, pioggia mista o temporanea neve umida più in basso.

ASTIGIANO:

neve dai 200-300 metri a Sud del Tanaro, specie nel Canellese, copiosa in Langa sopra i 500-600 metri dove si potranno accumulare fino a 15-20 centimetri. A nord del Tanaro e sulle colline del Po quota neve più elevata intorno ai 400-600 metri, con temporanee e brevi fasi di pioggia mista a neve (o neve umida) a quote inferiori ma in genere sopra i 200-250 metri durante i rovesci più intensi.

ALESSANDRINO: neve fino a quote di bassa collina su Acquese, Ovadese, Gavi e Scrivia dai 200-300 metri, occasionalmente con fasi di pioggia mista a neve o neve umida fin sul fondovalle; locali episodi di pioggia congelante (gelicidio) su alcuni fondovalle appenninici più interni. Altrove quota neve intorno ai 400-500 metri, più elevata su estremo Appennino orientale.

TORINESE:

neve sulla collina di Torino dai 400-500 metri con accumuli fino a 4-7 centimetri dai 600 metri, specie verso la sommità. In nottata possibile neve umida fino in prossimità della pianura tra Poirino e Carmagnola, con fiocchi tra la pioggia anche in pianura tra basso Canavese, Torino e Pinerolese (con temperature intorno ai 2-3°C) in caso di transito di rovesci più intensi, specie sopra i 300-400 metri. Sulle valli alpine interne quota neve dai 500-700 metri, con pioggia mista a neve temporaneamente più in basso sulle aree pedemontane e sbocchi vallivi nelle prime ore della notte.

BIELLESE, ALTO NOVARESE, VALSESIA E VCO:

neve dai 600-900 metri sulle valli interne, 800-1.000 metri sulle aree prealpine, localmente più in basso durante i rovesci più intensi su Biellese, Sesia e Ossola e possibile breve fase di neve umida fin su Domodossola tra tarda notte e primissime ore del mattino (talora con lieve deposito al suolo), poi in successivo rapido rialzo oltre i 900-1.000 metri.

Sulle aree alpine, specie dai 1.500 metri di quota, gli accumuli di neve fresca più consistenti sono attesi sui rilievi del Cuneese fino a 35-50 centimetri (inferiore su valli del Monviso), ma localmente fino a 60 centimetri sui crinali di Valle Stura di Demonte e Vermenagna per sfondamento da Sud-Sudovest.

Nevicate a tratti copiose – conclude il meteorologo – anche su alta Val Susa e sui rilievi di Biellese, Sesia e VCO dove si potranno registrare fino a 30-40 centimetri entro la mattinata di mercoledì, in genere tra 20 e 30 centimetri altrove.

