Langhe, il progetto “8pari” premiato da Confagricoltura per l’inclusione sociale

PIEMONTE – Un’iniziativa di agricoltura sociale nata nelle vigne Unesco delle Langhe ha ricevuto un importante riconoscimento nazionale. Il progetto “8pari = Vino Sociale e Pari Opportunità”, promosso da una decina di aziende vitivinicole locali, è stato premiato con il premio “Coltiviamo agricoltura sociale” da Confagricoltura, nella sede nazionale a Roma.

Il progetto, che favorisce l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e fragilità nel settore vitivinicolo, prevede attività in vigna e in cantina svolte con il supporto di tutor educativi, con l’obiettivo di promuovere pari opportunità e contrastare l’esclusione dal mondo del lavoro.

Il premio, pari a 40mila euro, sarà destinato a sviluppare ulteriormente l’iniziativa e a favorirne la replicabilità in altri comparti produttivi. Inoltre, il progetto riceverà una borsa di studio per il master in Agricoltura sociale dell’Università di Roma Tor Vergata.

Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessore all’Agricoltura del Piemonte, Paolo Bongioanni, che ha sottolineato il ruolo dell’agricoltura come strumento di inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

