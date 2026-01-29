Bonus Vesta Regione Piemonte: stanziati 20 milioni per 20 mila famiglie, click day in primavera

PIEMONTE – Sarà in primavera il nuovo “click day” di Vesta, il buono regionale pensato per sostenere le famiglie nelle spese legate ai servizi per l’infanzia. La nuova edizione metterà a disposizione 20 milioni di euro e coinvolgerà 20mila nuclei con Isee fino a 40mila euro, con un’attenzione particolare al ceto medio. Il contributo sarà articolato per fasce di reddito, con l’obiettivo di garantire una distribuzione più equilibrata delle risorse.

I risultati della prima edizione

Nel 2025, primo anno di applicazione della misura, Vesta aveva assegnato 10 milioni di euro a 10mila famiglie piemontesi. I voucher erano stati utilizzabili già da novembre, mentre i rimborsi diretti sul conto corrente erano partiti da marzo, grazie a una procedura semplificata e rapida.

Un sostegno diretto alle famiglie

Secondo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Politiche sociali e alla Famiglia Maurizio Marrone, il buono Vesta rappresenta “una nuova modalità di intervento nelle politiche familiari”, basata su uno strumento diretto, a burocrazia ridotta, capace di raggiungere concretamente le famiglie con bambini piccoli.

Click day e prospettive future

Il nuovo click day resterà aperto per dodici ore e, con questa tornata, il numero complessivo delle famiglie sostenute dal buono Vesta salirà a 30mila. Il raddoppio delle risorse e dei beneficiari è stato reso possibile anche grazie al lavoro svolto a livello europeo. L’obiettivo, spiegano dalla Regione, è rafforzare il sostegno a chi affronta i costi legati alla nascita e alla crescita dei figli, in particolare nelle fasce di reddito medio.

