Maltrattamenti sull’ex moglie, Omar Favaro rinviato a giudizio a Ivrea

Secondo l’accusa, gli episodi contestati (una ventina in totale) si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2021 e comprenderebbero minacce e percosse. I fatti si inseriscono nel contesto della causa di separazione tra i due ex coniugi. Favaro ha sempre respinto le accuse, negando ogni addebito.

La figura dell’imputato è tristemente nota all’opinione pubblica piemontese e nazionale: nel 2001, insieme alla fidanzata Erika De Nardo, Favaro uccise a coltellate la madre di lei e il fratellino nella villetta di Novi Ligure, un delitto che scosse profondamente il Paese.

Il nuovo procedimento giudiziario si svolgerà con rito ordinario. L’inizio del processo è stato fissato per il prossimo 19 marzo davanti al Tribunale di Ivrea.