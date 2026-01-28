Seguici su

CronacaPiemonte

Maltrattamenti sull’ex moglie, Omar Favaro rinviato a giudizio a Ivrea

Prima udienza fissata per il 19 marzo
Alessia Serlenga

Pubblicato

20 secondi fa

il

IVREAOmar Favaro, 42 anni, già condannato per il duplice omicidio di Novi Ligure del 2001, andrà a processo davanti al Tribunale di Ivrea con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio al termine di un’indagine avviata in seguito alla denuncia presentata dalla donna, che si è costituita parte civile.

Per approfondire:

Secondo l’accusa, gli episodi contestati (una ventina in totale) si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2021 e comprenderebbero minacce e percosse. I fatti si inseriscono nel contesto della causa di separazione tra i due ex coniugi. Favaro ha sempre respinto le accuse, negando ogni addebito.

La figura dell’imputato è tristemente nota all’opinione pubblica piemontese e nazionale: nel 2001, insieme alla fidanzata Erika De Nardo, Favaro uccise a coltellate la madre di lei e il fratellino nella villetta di Novi Ligure, un delitto che scosse profondamente il Paese.

Il nuovo procedimento giudiziario si svolgerà con rito ordinario. L’inizio del processo è stato fissato per il prossimo 19 marzo davanti al Tribunale di Ivrea.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *