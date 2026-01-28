CronacaPiemonte
Maltrattamenti sull’ex moglie, Omar Favaro rinviato a giudizio a Ivrea
Prima udienza fissata per il 19 marzo
IVREA – Omar Favaro, 42 anni, già condannato per il duplice omicidio di Novi Ligure del 2001, andrà a processo davanti al Tribunale di Ivrea con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio al termine di un’indagine avviata in seguito alla denuncia presentata dalla donna, che si è costituita parte civile.
