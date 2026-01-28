CronacaTorino
Occupano abusivamente la cantina di una anziana e ne fanno un deposito di armi e droga: indagini a Borgaro
Rinvenuti droga, fucili e cartucce
BORGARO TORINESE – Nelle scorse settimane, un controllo dei carabinieri di Caselle Torinese ha portato alla scoperta di cinquanta panetti di hashish, dal peso di oltre 3 chili, un fucile con canne mozze e uno a pompa, entrambi di calibro 12, accanto a cinquanta cartucce di stesso calibro.
A fare da deposito di droga e armi la cantina di una palazzina di edilizia popolare di Borgaro Torinese, occupata abusivamente e appartenente a una anziana signora che, ospite di una casa di riposo, era all’oscuro di tutto.
Il controllo è scattato nelle prime ore del mattino del 12 gennaio. Nel frattempo proseguono le indagini, coordinate dalla Procura di Ivrea, per risalire ai proprietari del materiale rinvenuto e sequestrato, nonché accertamenti sulla provenienza delle armi.
