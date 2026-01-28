TORINO – La giornata di giovedì 29 gennaio 2026 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche pienamente stabili su Torino, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato che continuerà a interessare il Piemonte occidentale. Il capoluogo potrà così godere di una pausa invernale all’insegna del bel tempo, con assenza di fenomeni, cielo in prevalenza sereno e temperature miti nelle ore centrali della giornata. Un contesto favorevole sia per la vita quotidiana sia per la circolazione stradale, con nessuna allerta meteo attiva e condizioni atmosferiche complessivamente tranquille.

Mattino: avvio di giornata sereno e aria asciutta

Le prime ore del mattino si presenteranno con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da una buona visibilità e da un’atmosfera tipicamente anticiclonica. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 2°C, con valori leggermente più bassi nelle zone periferiche e lungo il corso del Po. Il clima risulterà fresco ma asciutto, senza foschie o nebbie significative. I venti deboli dai quadranti Sud-Sudovest contribuiranno a mantenere l’aria ben rimescolata, favorendo un inizio di giornata stabile e privo di disturbi.

Pomeriggio: sole diffuso e temperature sopra la media stagionale

Nel corso del pomeriggio il sole resterà protagonista assoluto, garantendo condizioni luminose su tutta l’area urbana e collinare. Grazie all’irraggiamento solare e alla persistenza dell’alta pressione, le temperature saliranno progressivamente, fino a raggiungere una massima di circa 12°C, valori superiori alle medie del periodo. La quota dello zero termico, in risalita fino a 1669 metri, confermerà la fase mite anche in montagna. I venti, deboli e in graduale rotazione dai quadranti Sudest, non apporteranno variazioni significative, mantenendo una sensazione termica piacevole nelle ore centrali della giornata.

Sera: stabilità confermata e cielo in prevalenza sereno

In serata il quadro meteorologico resterà invariato, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature inizieranno una graduale diminuzione, ma senza cali bruschi, grazie alla protezione anticiclonica. Il tempo stabile garantirà condizioni ideali per gli spostamenti serali, con strade asciutte e visibilità buona su tutto il territorio cittadino.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 30 gennaio: è previsto un aumento della nuvolosità, soprattutto di tipo medio-alto, che renderà il cielo più spesso coperto, ma con tempo generalmente asciutto e temperature ancora miti;

Sabato 31 gennaio: la giornata sarà caratterizzata da maggiore variabilità, con alternanza di nubi e schiarite e clima più invernale, ma senza fenomeni rilevanti;

Domenica 1 febbraio: condizioni ancora variabili, con cielo irregolarmente nuvoloso e temperature in lieve calo, in un contesto comunque stabile e privo di precipitazioni significative.

