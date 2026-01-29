Biella: bimba di dieci anni abusata da un parente appena diciottenne, andrà a giudizio

BIELLA – Aveva approfittato di una bimba di soli 10 anni, costringendola in atti sessuali, andrà a giudizio un giovane che all’epoca dei fatti era appena diciottenne e ora ha ventidue anni. Le rivelazioni della bimba fuori dal contesto familiare hanno fatto partire le indagini da parte dei carabinieri che hanno trovato riscontri e testimonianze.

La vicenda è iniziata nel 2021, il giovane approfittando di una serata film a casa dei parenti, sul divano al buio ha palpeggiato la bimba e costretta a toccarlo. Mercoledì 28 gennaio il ventiduenne è apparso davanti al gup, che l’ha rinviato a giudizio, il processo inizierà a maggio.

