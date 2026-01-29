A Cogne uno scalatore è morto cadendo da una parete ghiacciata

VALLE D’AOSTA – Un uomo è morto mentre scalava una parete ghiacciata in Valle d’Aosta. L’incidente è avvenuto sulle alture di Cogne, sulla cascata Patrì, a 1.950 metri di altitudine in Valnontey. Non è ancora chiaro cosa sia successo nello specifico, ad allertare il soccorso alpino è stato il compagno di scalata, che è rimasto illeso ed è stato portato ad Aosta.

