A Cogne uno scalatore è morto cadendo da una parete ghiacciata

Sulla cascata ghiacciata Patrì, a 1.950 metri di altitudine
Sandro Marotta

Pubblicato

4 secondi fa

il

VALLE D’AOSTA – Un uomo è morto mentre scalava una parete ghiacciata in Valle d’Aosta. L’incidente è avvenuto sulle alture di Cogne, sulla cascata Patrì, a 1.950 metri di altitudine in Valnontey. Non è ancora chiaro cosa sia successo nello specifico, ad allertare il soccorso alpino è stato il compagno di scalata, che è rimasto illeso ed è stato portato ad Aosta.

