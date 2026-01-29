Cronaca
A Cogne uno scalatore è morto cadendo da una parete ghiacciata
Sulla cascata ghiacciata Patrì, a 1.950 metri di altitudine
VALLE D’AOSTA – Un uomo è morto mentre scalava una parete ghiacciata in Valle d’Aosta. L’incidente è avvenuto sulle alture di Cogne, sulla cascata Patrì, a 1.950 metri di altitudine in Valnontey. Non è ancora chiaro cosa sia successo nello specifico, ad allertare il soccorso alpino è stato il compagno di scalata, che è rimasto illeso ed è stato portato ad Aosta.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Meteo1 giorno fa
Le immagini della neve in Piemonte, nevica anche a Torino città
Torino3 giorni fa
Stop alla metropolitana di Torino? Tutta colpa dei vandali
Cronaca3 giorni fa
Identificati i due uomini che avrebbero derubato Davide Borgione invece di soccorrerlo
Cronaca23 ore fa
Trovate 15 capre morte nella cascina dell’uomo che ha ucciso la madre con una sparachiodi
Cronaca1 giorno fa