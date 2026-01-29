Controlli a un albergo di Villafalletto: multe da decine di migliaia di euro per irregolarità sanitarie e amministrative

VILLAFALLETTO – Controlli straordinari della Polizia di Stato e dei Carabinieri a Villafalletto, in provincia di Cuneo, hanno portato alla scoperta di numerose irregolarità all’interno di un albergo con ristorante, bar e sala giochi.

Le verifiche, svolte il 16 gennaio dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura insieme ai militari del Nipaaf dei Carabinieri di Cuneo, hanno evidenziato violazioni nella gestione hotel ristorante “Agli Alteni”, tra cui la mancata comunicazione di modifiche strutturali e l’assenza del logo identificativo della categoria alberghiera. Per queste irregolarità sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 2.166 euro. Inoltre, è emersa l’ospitalità di un cittadino extracomunitario senza la prevista comunicazione alla Questura, con una multa di 1.032 euro al titolare.

Nel corso dei controlli al ristorante e al bar sono stati sequestrati circa 350 chili di alimenti risultati scaduti, mal conservati o privi di tracciabilità. Anche in questo caso è scattata una sanzione, pari a 18.300 euro.

Ulteriori irregolarità hanno riguardato la sala giochi adiacente al bar, non conforme alle norme sulla sorvegliabilità per la presenza di vetri oscurati, e la mancata voltura della licenza comunale per gli apparecchi da gioco: per queste violazioni sono state inflitte multe complessive per 17.000 euro. Una sanzione di 1.000 euro è stata inoltre elevata al gestore di un’altra sala giochi nelle vicinanze.

La Polizia di Stato ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per verificare il rispetto delle normative e prevenire reati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese