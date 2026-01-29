Seguici su

Champions League, per la Juve Bruges o Galatasaray, poi il Liverpool?

Se la squadra di Spalletti riuscirà a superare l’ostacolo e qualificarsi agli ottavi ci saranno Liverpool o Tottenham
TORINOIl pareggio di ieri sera nell’ultimo turno di Champions League per la Juventus ha fatto concludere il maxi girone ai baianconeri al tredicesimo posto. Non abbastanza per entrare tra le prime 8 che si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, ma sufficiente per essere tra le teste di serie dei playoff.

Playoff in cui la Juventus incontrerà una tra Bruges e Galatasaray, entrambe arrivate dietro in classifica. Il sorteggio ci sarà il 30 gennaio e la Juve, come testa di serie, avrà la certezza di giocare il ritorno in casa. Un piccolo vantaggio.

Se la squadra di Spalletti riuscirà a superare l’ostacolo e qualificarsi agli ottavi le cose si faranno particolarmente dure perchè è già previsto l’abbinamento con un’inglese. Sarà o il Liverpool o il Tottenham, entrambi avversari piuttosto ostici, come tutte le squadre inglesi.

Basti pensare che tra le 8 big già qualificate agli ottavi di finali di Champions ben 5 sono inglesi: nell’ordine Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City.

