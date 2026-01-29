Champions League, per la Juve Bruges o Galatasaray, poi il Liverpool?

TORINO – Il pareggio di ieri sera nell’ultimo turno di Champions League per la Juventus ha fatto concludere il maxi girone ai baianconeri al tredicesimo posto. Non abbastanza per entrare tra le prime 8 che si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, ma sufficiente per essere tra le teste di serie dei playoff.

Playoff in cui la Juventus incontrerà una tra Bruges e Galatasaray, entrambe arrivate dietro in classifica. Il sorteggio ci sarà il 30 gennaio e la Juve, come testa di serie, avrà la certezza di giocare il ritorno in casa. Un piccolo vantaggio.

Se la squadra di Spalletti riuscirà a superare l’ostacolo e qualificarsi agli ottavi le cose si faranno particolarmente dure perchè è già previsto l’abbinamento con un’inglese. Sarà o il Liverpool o il Tottenham, entrambi avversari piuttosto ostici, come tutte le squadre inglesi.

Basti pensare che tra le 8 big già qualificate agli ottavi di finali di Champions ben 5 sono inglesi: nell’ordine Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City.

