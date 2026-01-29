Muore all’età di 97 anni Filiberto Rossi, prese parte alla Resistenza e fu cofondatore dell’UISP

TORINO – È morto all’età di 97 anni all’ospedale Mauriziano di Torino Filiberto Rossi, dopo alcuni giorni di ricovero. Cofondatore e presidente dell’UISP ente di promozione sportiva del Partito comunista italiano in cui fu chiamato ai vertici locali da metà degli anni Cinquanta per un ventennio; in giovane età ha fatto parte della Resistenza nelle fila della Sap, Squadre di azione patriottica.

Nel 1975 fu assessore comunale di Torino per il sindaco Diego Novelli, dopo avere maturato una collaudata esperienza all’opposizione da consigliere comunale nelle tornate precedenti.

Nel 1997 in occasione del sessantennale tornò ai vertici della UISP per rimanere alla guida fino al 2009.

La camera ardente avrà luogo lunedì 2 febbraio alle ore 10.30 presso la “Sala Colonne” di Palazzo Civico a Torino. Sempre lunedì, seguiranno i funerali alle ore 15,30, presso il Cimitero Monumentale di Torino.

