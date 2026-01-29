Banco Farmaceutico, inaugurata una nuova sede a Rivoli alla presenza di istituzioni e amministrazione

RIVOLI – È stata inaugurata in via Pavia 68, a Rivoli, la nuova sede di Banco Farmaceutico Torino OdV, destinata a ospitare e sostenere le attività dell’organizzazione impegnata nel contrasto alla povertà sanitaria.

All’apertura erano presenti rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo, tra cui il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la vicesindaca di Torino Michela Favaro, il sindaco di Rivoli Alessandro Errigo ed Elide Tisi della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Torino.

La realizzazione della sede è stata resa possibile grazie al contributo di Regione Piemonte, Comune di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Reale Foundation, Fondazione CRT, Fondazione Venesio, Fondazione Mario e Anna Magnetto, ASL Torino, Federfarma Torino, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e Farmacie Comunali.

In Piemonte Banco Farmaceutico sostiene oltre 60mila persone in condizioni di povertà sanitaria, circa la metà nell’area torinese e nella Città Metropolitana, collaborando con più di 160 enti del Terzo Settore. Nel corso del 2025, a Torino e provincia sono state raccolte e recuperate oltre 207mila confezioni di medicinali, per un valore di 3,68 milioni di euro, mentre a livello regionale il totale ha superato le 281mila unità, per un valore di oltre 4,39 milioni di euro.

