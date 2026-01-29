A Limonetto si cammina tra muri di neve, le splendide immagini di un paesaggio da fiaba

LIMONETTO – Le copiose nevicate degli ultimi giorni hanno regalato accumuli di neve sulle nostre montagne a cui non eravamo più abituati. Le immagini più spettacolari arrivano dal cuneese, in particolare da Limone Piemonte e Prato Nevoso.

Ma salendo ancora un pochino si entra davvero in un paesaggio da fiaba. Il giornalista Federico Mellano nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio è salto a Limonetto, a circa 1.400m s.l.m., ed ha scattato alcune fotografie davvero notevoli che sono state pubblicate sulla pagina di Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte.

Nella borgata appena sopra Limone è presente un metro e mezzo di neve al suolo e poco più su, a Limone Pancani (1.885m s.l.m.), la stazione nivometrica di Arpa Piemonte indica al suolo 202 centimetri di neve. In pratica si cammina tra due muri di neve e nei prossimi 5-7 giorni potrebbero arrivare nuove nevicate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese