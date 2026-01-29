TORINO – A Torino, la giornata di venerdì 30 gennaio 2026 sarà fortemente influenzata dalle infiltrazioni umide sulla Pianura Padana, responsabili di nubi basse e banchi di nebbia nelle ore mattutine. Il tempo resterà comunque asciutto, con graduale miglioramento nel corso della giornata e ampie schiarite attese in serata. Anche in questo caso non sono previste allerte meteo.

Mattino: nebbie e cielo coperto

Il risveglio sarà caratterizzato da cieli grigi e coperti, con foschie e banchi di nebbia localmente persistenti, soprattutto nelle aree periferiche e lungo il corso del Po. Le condizioni di scarsa ventilazione favoriranno una visibilità ridotta nelle prime ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 3°C, con un clima umido e freddo. I venti deboli da Nord-Nordest non saranno sufficienti a favorire un rapido dissolvimento delle nubi basse.

Pomeriggio: sollevamento delle nubi basse

Nel pomeriggio è previsto un progressivo sollevamento della nuvolosità, con attenuazione delle nebbie e un lento miglioramento della visibilità. Il cielo resterà spesso nuvoloso, ma con segnali di schiarita sempre più evidenti. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, mentre lo zero termico si collocherà attorno ai 1179 metri, indice di una moderata mitezza in quota. I venti deboli dai quadranti sud-orientali accompagneranno questa fase di transizione.

Sera: schiarite diffuse

In serata il miglioramento risulterà più deciso, con ampie schiarite e tratti di cielo parzialmente sereno. Le condizioni atmosferiche diventeranno più gradevoli rispetto al mattino, pur con un nuovo calo termico nelle ore notturne.

Tendenza meteo Torino

Sabato 31 gennaio: giornata prevalentemente nuvolosa, con cieli spesso coperti e clima umido;

giornata prevalentemente nuvolosa, con cieli spesso coperti e clima umido; Domenica 1 febbraio: ritorno del sole, grazie a una fase più stabile e asciutta;

ritorno del sole, grazie a una fase più stabile e asciutta; Lunedì 2 febbraio: possibile peggioramento con neve, anche a quote relativamente basse, scenario da seguire con attenzione.

