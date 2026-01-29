A Torino una sanità più integrata: AOU Città della Salute e ASL avviano collaborazione strategica

TORINO – Torino punta a rafforzare l’efficienza e la sostenibilità del proprio sistema sanitario grazie a un percorso di collaborazione strutturata tra le principali aziende sanitarie cittadine. L’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) Città della Salute e della Scienza e l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Città di Torino hanno avviato un lavoro congiunto, finalizzato a ottimizzare l’uso delle risorse, migliorare l’accesso alle prestazioni specialistiche e garantire risposte tempestive e coordinate ai bisogni di salute dei cittadini.

All’incontro erano presenti il Direttore Generale dell’AOU, dottor Livio Tranchida, e il Direttore Generale dell’ASL, dottor Carlo Picco. Secondo Tranchida, «la collaborazione tra le aziende sanitarie torinesi è strategica per valorizzare le competenze, ottimizzare le risorse e assicurare una risposta coordinata ai bisogni di salute del territorio, soprattutto nell’ambito delle prestazioni specialistiche e dell’alta complessità».

Picco ha sottolineato come «lavorare in modo integrato su liste d’attesa, emergenza-urgenza e percorsi di tutela significhi mettere concretamente al centro i bisogni degli assistiti e migliorare l’efficienza complessiva del sistema».

Il confronto tra le aziende si concentra su alcuni ambiti prioritari per migliorare accesso e qualità delle prestazioni sanitarie:

governo e riduzione delle liste d’attesa;

mobilità attiva e passiva dei pazienti;

gestione dell’emergenza-urgenza;

offerta coordinata del Percorso di Tutela degli Assistiti di Torino, per assicurare accesso tempestivo alle prestazioni specialistiche nel rispetto dei tempi di attesa.

Nei prossimi giorni è previsto il coinvolgimento anche dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, per rafforzare ulteriormente il coordinamento tra le principali realtà sanitarie torinesi e promuovere un sistema integrato.

Tra le azioni già programmate figurano il monitoraggio costante delle agende di prenotazione, la condivisione e l’analisi dei dati relativi a esami, prestazioni e interventi chirurgici, e la definizione di programmi comuni per garantire maggiore appropriatezza, equità e tempestività nell’erogazione dei servizi sanitari. È allo studio anche la creazione della Centrale Operativa Liste d’Attesa – Sistema Torino, uno strumento pensato per governare in modo unitario e integrato le agende e i percorsi di accesso alle prestazioni.

Il percorso intrapreso rappresenta un passo significativo verso una collaborazione stabile e strutturata tra le aziende sanitarie torinesi, con l’obiettivo di mettere il cittadino al centro e massimizzare l’efficienza delle risorse disponibili.

