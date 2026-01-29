Incendio sul tetto di un palazzo in restauro in via Venaria a Torino

TORINO – Un incendio è divampato questa mattina sul tetto di un edificio in via Venaria 62, nei pressi dell’incrocio con via Carroccio, a Torino. Il palazzo, al momento interessato da lavori di ristrutturazione, è stato evacuato: non è escluso che le fiamme possano essere collegate al cantiere in corso.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco con squadre provenienti da tre distaccamenti cittadini: il Centrale di corso Regina Margherita, il Centro di corso Moncalieri e lo Stura di corso Romania.

L’incendio ha provocato forti disagi alla viabilità: il traffico in zona è stato completamente bloccato, costringendo gli automobilisti a percorsi alternativi. Problemi anche per il trasporto pubblico: i tram della linea 9 hanno subito limitazioni.

