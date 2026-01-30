Torino: trasporto internazionale di merci extra UE senza autorizzazione, scatta la maxi sanzione

TORINO – Per due autobus immatricolati in Moldavia è scattata una maxi sanzione da 4.150 euro ciascuno: effettuavano un trasporto internazionale di merci extra UE senza autorizzazione. Per questo,

Le violazioni sono state riscontrate venerdì 23 gennaio, non lontano dall’Allianz Stadium, da agenti del Reparto sicurezza stradale integrata e del Reparto polizia amministrativa durante un’operazione di contrasto all’abusivismo del trasporto internazionale di merci e persone.

I fatti

Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno accertato la presenza dei due autobus che stazionavano nell’area indicata e alcuni banchetti che effettuavano vendite abusive. Il personale della polizia locale ha quindi applicato le due violazioni per 4.150 euro ciascuno (artt. 44 e 46 della Legge n. 298/74), oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. I due mezzi sono stati affidati ai conducenti che li dovranno custodire in una località del territorio italiano.

Essendo veicoli immatricolati con targa estera è stato applicato l’art. 207 del Codice della Strada, pertanto i conducenti, due uomini provenienti dall’Est Europa, hanno corrisposto immediatamente la cifra necessaria al pagamento delle sanzioni contestate.

I civich hanno inoltre riscontrato l’abbandono di merce (circa 100 chili di alimenti deperibili e circa 20 chili di alimenti non deperibili) e attrezzature (ombrelloni, pedane e banchetti) che servivano per la vendita su suolo pubblico, ad opera di ignoti: al momento del controllo, infatti, nessuno dei soggetti presenti ne ha rivendicato la proprietà. Gli alimenti deperibili sono stati consegnati all’Amiat, le attrezzature sono state portate presso la depositeria del Comune.

