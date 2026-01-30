Inchiesta per omicidio colposo a Volpiano: muore colpita da un malore, dubbi sugli accertamenti in ospedale

VOLPIANO – La Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Luana Ziggiotti, 54 anni, trovata senza vita lo scorso 20 gennaio 2026 nel suo appartamento nel comune Torinese. A coordinare le indagini è il pm Alessandro Gallo, che ha disposto l’apertura di un fascicolo per accertare se il decesso sia stato del tutto imprevedibile oppure se vi siano eventuali responsabilità sanitarie.

Il decesso in casa dopo un malore

La donna, operatrice socio-sanitaria presso la RSA Giovanni XXIII, è stata rinvenuta a terra nella propria abitazione dopo essere stata colta da un malore improvviso. Secondo quanto ricostruito, sarebbe caduta battendo la testa e il trauma potrebbe aver avuto un ruolo determinante nel decesso.

I carabinieri della stazione di Volpiano, intervenuti sul posto, hanno escluso fin da subito la presenza di segni di violenza o di un intervento di terzi. La morte, dunque, è apparsa inizialmente come una tragica fatalità avvenuta in ambito domestico.

L’elemento che però ha portato la magistratura ad approfondire la vicenda riguarda quanto accaduto il giorno precedente alla morte. Luana Ziggiotti, infatti, si era recata al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso perché non si sentiva bene. Dopo essere stata visitata, era stata dimessa e aveva fatto rientro a casa.

È proprio questo passaggio sanitario ad aver spinto la Procura ad aprire formalmente un’inchiesta: il magistrato intende verificare se le condizioni della donna siano state correttamente valutate e se vi fossero segnali clinici che avrebbero richiesto ulteriori accertamenti o un ricovero.

L’apertura del fascicolo per omicidio colposo non implica responsabilità accertate, ma rappresenta un atto dovuto per consentire eventuali approfondimenti tecnici e medico-legali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese