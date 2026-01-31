CuneoSport
Volley Femminile: la Honda Cuneo Granda Volley perde in casa contro Eurotek Laica UYBA 0-3
Non basta la spinta dei 2800 del Palazzetto dello Sport di Cuneo
CUNEO – Niente da fare per la Honda Cuneo Granda Volley che cade tra le mura amiche e non trova punti nell’importante sfida con la Eurotek Laica UYBA. Non basta la spinta dei 2800 del Palazzetto dello Sport di Cuneo alle Gatte per trovare un risultato pesante per la classifica.
La partita
Il primo set vede UYBA dominare: avvio da 2-8. Quindi le Farfalle spingono forte nel cuore del parziale, salendo sul +11 (5-16). Nel finale Busto guida senza andare in difficoltà, chiudendo 10-25.
Il secondo set vede sempre UYBA partire meglio: 6-8. Così le ospiti trovano un break importante nella fase centrale, allungando 12-16. Nel finale Cuneo prova a restare a contatto, ma Busto se ne va (18-25).
Il terzo set inizia con le due squadre che giocano punto a punto: 7-8. L’equilibrio resta anche nel cuore del parziale, in cui né Cuneo, né Busto trovano il largo (15-16). Dopo infiniti sorpassi e contro-sorpassi le Farfalle centrano il break decisivo al tramonto del parziale, chiudendolo 21-25 e prendendosi la partita (0-3).
