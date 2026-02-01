Meloni a Torino dopo gli scontri: incontro con forze dell’ordine e visita all’agente ferito

TORINO – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata da pochi minuti all’aeroporto di Caselle di Torino. Da qui si dirigerà verso il capoluogo piemontese, dove incontrerà gli agenti e i militari coinvolti negli scontri avvenuti nella giornata di ieri.

La visita ha l’obiettivo di esprimere vicinanza alle forze dell’ordine impegnate nei disordini e di fare il punto sulla situazione dopo gli eventi che hanno richiesto l’intervento di polizia e militari.

Nel corso della sua permanenza a Torino, Meloni farà anche visita all’agente rimasto ferito durante gli scontri e attualmente ricoverato all’ospedale Molinette.

