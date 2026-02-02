“Ho aiutato i bisognosi”, così l’ex parroco di Pinerolo si difende: è accusato di aver sottratto ai fedeli 300 mila euro

TORINO – Don Paolo Bianciotto, 82 anni, ex parroco di Pinerolo, si trova al centro di un processo con l’accusa di circonvenzione d’incapace. Secondo quanto emerso dalle indagini, il sacerdote avrebbe approfittato della fiducia di alcuni fedeli per appropriarsi del loro denaro.

I soldi delle fedeli, e anche quelli della parrocchia – si parla di un ammanco di 300mila euro – e dell’associazione Nuova Scuola Mauriziana sarebbero stati usati per affari, tra cui la gestione di un albergo a Pragelato, insieme a un altro prete. Circa dieci anni fa, una quota significativa – circa 800 mila euro – sarebbe invece stata usata per fare doni alla perpetua del sacerdote, che non risulta indagata. Tra i beni a lei intestati figurano due case, un’auto, due bar e altri oggetti di valore.

Il 30 gennaio, in aula a Torino, l’ex parroco ha reso le sue dichiarazioni spontanee davanti al giudice Riccardo Ricciardi: “Non ho mai commesso illeciti o reati, ho solo cercato di aiutare i bisognosi”, si è difeso Bianciotto.

