CronacaTorino
Cade un albero in corso Re Umberto a Torino, disagi per il traffico e linea Gtt deviata
Non ci sarebbero danni alle auto né persone coinvolte
TORINO – Vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti per la caduta di un albero avvenuta in corso Re Umberto angolo via San Quintino.
Secondo quanto si apprende, non ci sono stati danni alle auto né persone coinvolte nella caduta, ma sarebbe rimasta danneggiata una linea elettrica aerea di Gtt
È stato quindi chiuso al traffico il tratto di corso Re Umberto compreso tra gli incroci con corso Vittorio Emanuele II e corso Matteotti, con conseguente disagio per gli automobilisti.
GTT fa sapere che la Linea 15 è deviata in entrambe le direzioni. Direzione piazza Coriolano: da corso Re Umberto per corso Stati Uniti, via Sacchi, via XX Settembre percorso regolare. Direzione via Brissogne: da via Pietro Micca per via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto percorso regolare a causa dell’intervento delle forze dell’ordine
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese