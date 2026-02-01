Calcio Serie A: la Juventus vince in trasferta a Parma, finisce 1-4

PARMA – Questa sera la Juventus di Spalletti ha affrontato in trasferta il Parma in occasione della 23ª giornata della Serie A 2025/2026.

In campo una Juve che travolge l’avversario per 1-4.

La partita

La Juventus parte con grande intensità e determinazione sul campo del Parma. Nei primi minuti, la squadra prova subito a farsi vedere in avanti: Kalulu si inserisce sulla destra e serve Conceicao, la cui conclusione viene deviata da Corvi in angolo. La pressione bianconera continua e, poco dopo, Yildiz verticalizza per McKennie che serve in area dir giro Conceicao: il portoghese lascia partire un sinistro potente che si stampa però sulla traversa, sfiorando il vantaggio.

Il gol è nell’aria e arriva al 14′: calcio d’angolo di Conceicao e Bremer, impeccabile nel tempismo, svetta in mezzo all’area e incorna la palla in rete, portando i bianconeri in vantaggio. Si fa vedere anche il Parma in avanti con un sinistro dalla distanza di Valeri smanacciato perfettamente da un attento Di Gregorio.

La squadra di Spalletti non si accontenta del vantaggio e, anzi, e al 37’ raddoppia: Kalulu, ancora una volta protagonista sulla fascia destra, mette un traversone millimetrico in area premiando l’inserimento di McKennie che in acrobazia trova il gol che vale il 2-0 chiudendo così una prima frazione giocata ad alti ritmi e chiusa con due reti di vantaggio.

I bianconeri riprendono il gioco con intensità, ma subiscono in avvio di ripresa il rientro dei padroni di casa con un autogol sfortunato: un cross teso di Circati dalla fascia sinistra attraversa l’area e Cambiaso devia involontariamente nella propria porta, accorciando le distanze dimezzando il vantaggio.

Al 54’ però la Juventus ristabilisce il doppio vantaggio con Bremer, che firma la sua doppietta personale: su un calcio piazzato, proprio il numero 3 fa la sponda per McKennie che colpisce la traversa, David è rapido nel mantenere vivo il pallone e il brasiliano conclude l’azione avventandosi con cattiveria sul pallone vagante e riportando così la Juventus saldamente in controllo della partita.

Passano dieci minuti e arriva anche il poker: Conceicao si accentra sul sinistro e calcia verso la porta, Corvi respinge ma David è pronto sul tap-in ad andare in gol fissando il punteggio sul 4-1.

Nella mezz’ora finale i bianconeri gestiscono il vantaggio con serenità, controllando i ritmi senza rischiare nulla forti del risultato di vantaggio maturato nella prima ora di gioco.

I bianconeri portano a casa tre punti importanti, consolidando fiducia e morale in vista dei prossimi impegni.

