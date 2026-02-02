Il centro di Orbassano vandalizzato la notte di Capodanno: i responsabili sono 12 ragazzini, identificati e indagati

ORBASSANO – Atti vandalici e danneggiamento di arredi urbani: ciò che è rimasto nel centro di Orbassano, ma anche alcune zone periferiche cittadine, dopo la notte dei festeggiamenti per il Capodanno.

Subito dopo quanto accaduto, la polizia locale ha messo in atto ogni sforzo possibile per individuare e denunciare all’Autorità Giudiziaria gli autori di questi gesti inqualificabili.

“Abbiamo già provveduto ad archiviare tutte le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del territorio – aveva spiegato il comandante della polizia locale di Orbassano, Alessandro Del Percio – e stiamo raccogliendo i numerosi video recapitati dai cittadini giustamente indignati. Sono certo che dall’esame del materiale raccolto usciranno elementi utili per addebitare le giuste responsabilità agli autori dei fatti. Faccio appello a tutti coloro che hanno indicazioni o prove utili da fornire, di contattare la Polizia Locale di Orbassano con qualsiasi canale di comunicazione per arrivare al massimo risultato nell’indagine in corso”.

L’indagine

Proprio in questi giorni si è conclusa la prima fase dell’indagine. Dalle immagini vagliate è emerso che a rendersi responsabili dei gravi atti vandalici sono 12 soggetti di giovane età. Alcuni di questi soggetti, di fatto ragazzini, sono già stati identificati e sono stati iscritti nel registro degli indagati.

Sulla base degli elementi raccolti, fanno sapere dal Comune, si è provveduto ad inoltrare notizia di reato alla Procura della Repubblica ipotizzando i reati di:

Art. 635 C.P., danneggiamento

Art. 674 C.P., getto pericoloso di cose

Art. 416 C.P., associazione a delinquere

Art. 432 C.P., fabbricazione illegale di ordigni esplosivi

Art. 435 C.P., detenzione e spargimento di materie esplodenti.

L’indagine non è conclusa e proseguirà tenendo conto di eventuali disposizioni che il Pubblico Ministero vorrà impartire.

