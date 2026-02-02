Quali e quante sono le sale cinematografiche a Torino

TORINO – Agenda Cinema a Torino, storico portale che segue quotidianamento il mondo del cinema in Piemonte che vi invitiamo a seguire, ha pubblicato un interessante articolo a firma del suo fondatore, Carlo Griseri, col quale fa il punto su quali e quante sono le sale cinematografiche oggi a Torino.

Il capoluogo è sempre una città con una vita cinematografica ricca, sfaccettata e in continuo movimento. Riprendiamo quanto analizza Agenda Cinema a Torino.

Aperture e novità: il Blue Torino entra in scena

Una delle notizie più positive riguarda l’apertura del Blue Torino in via Principe Tommaso, nella sede dell’ex Cinema Metropol. Questa nuova sala va ad ampliare il circuito Gran Torino insieme al Cinema Classico e al Greenwich Village, quest’ultimo recentemente riorganizzato con quattro sale invece di tre.

La nascita di nuovi spazi dedicati alla proiezione è un segnale importante, in una fase in cui molte città italiane si confrontano con chiusure e difficoltà economiche.

Sale storiche in bilico: Ambrosio e Lux

Non tutte le notizie sono positive. Fa ancora discutere la situazione dello storico Cinema Ambrosio in corso Vittorio, chiuso da tempo e la cui riapertura continua a slittare nonostante voci e aspettative di rilancio.

Anche il Lux in galleria San Federico è temporaneamente chiuso per lavori di sicurezza. Gli operatori e gli spettatori sperano in una riapertura che non si traduca in un’altra perdita per il tessuto culturale torinese, dato il ruolo che questi spazi hanno avuto nella vita cittadina.

Programmazione d’autore e festival: il Cinema Massimo come fulcro

Il Cinema Massimo, legato al Museo Nazionale del Cinema, resta uno dei poli culturali più vitali. Qui si alternano prime visioni, retrospettive, rassegne di cineteca e, soprattutto, molti dei principali festival cinematografici torinesi – dal Torino Film Festival alle rassegne stagionali più di nicchia – che attirano pubblico internazionale e locale.

La sala tre, in particolare, è apprezzata dagli appassionati per la programmazione che esplora la storia del cinema e i grandi classici, offrendo visioni spesso in lingua originale o con sottotitoli, una richiesta sempre più diffusa tra studenti e cinefili.

Le multisale commerciali e le nuove sfide tecnologiche

Sul fronte delle multisale più grandi, la città vede dinamiche contrastanti:

The Space Cinema al Parco Dora è rinnovato e con una programmazione ampia, pur con prezzi mediamente più alti.

L’UCI Cinemas del Lingotto vive un periodo di incertezza legato all’andamento del centro commerciale che lo ospita, ma mantiene un ruolo importante per i blockbuster e per il pubblico che preferisce grandi schermi.

Oltre a questi, le catene come Ideal e Massaua Cityplex confermano la loro presenza forte nel panorama torinese, con investimenti tecnologici di rilievo (come sistemi audio Atmos e IMAX su alcune sale) che mantengono alta l’attrattiva per i film di grande richiamo.

Cinema di seconda visione e luoghi di quartiere

Torino non è solo grandi schermi: cinema di seconda visione e “parrocchiali” come Agnelli, Baretti, Esedra e Monterosa continuano a proporre un’offerta alternativa, spesso più vicino alle comunità locali, con programmazioni mirate e pubblico fedele.

Queste sale rappresentano un presidio di cultura, di socialità e di proiezione non solo per film, ma per incontri, dibattiti e attività legate al territorio.

Conclusione: un ecosistema in movimento

La città di Torino mantiene quindi un ecosistema cinematografico vivo e variegato: dalle multisale commerciali ai cinema storici, dalle proposte d’autore alle iniziative culturali, passando per i festival internazionali. Le sfide non mancano – con chiusure temporanee e incognite sul futuro di alcune strutture – ma la capacità di innovare e rigenerarsi resta una carta importante.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese