Quella volta che Mazinga Z sorvolò i vigneti delle Langhe

Il video del robot che sorvola i vigneti delle Langhe
Gabriele Farina

Pubblicato

2 secondi fa

il

ALBAMazinga Z che vola sui vigneti delle Langhe. Un video di pochi secondi che ha subito conquistato gli appassionati. Il merito è di Marco Cane, pilota di droni e titolare di un ristorante a Grinzane Cavour.

Cane ha ritrovato un vecchio pupazzo di Mazinga Z ed ha avuto l’idea giusta: l’ha agganciato ad un drone e gli ha fatto sorvolare i vigneti delle Langhe. Poi ha corredato il video con la colonna sonora originale giapponese del cartone animato ed il risultato è stato un video clamorosamente virale.

Oltre un milione e mezzo di visualizzazioni per Mazinga Z che vola sui vigneti delle Langhe. Non possiamo fare altro che complimentarci con l’autore (idea semplice e geniale) e lasciarvi godere il video.

