CuneoMeteoTrasporti
Nuova chiusura della strada statale 21 “Colle della Maddalena” tra Argentera e il confine
Il provvedimento è adottato sulla base del Bollettino di Allerta n. 35/2026 emesso da Arpa Piemonte
ARGENTERA – Anas fa sapere che a partire dalle 20:00 di oggi, lunedì 2 febbraio, la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” sarà chiusa al transito tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).
Il provvedimento è adottato sulla base del Bollettino di Allerta n. 35/2026 emesso da Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche che riportano, a partire dalle prossime ore, apporti significativi di neve al suolo sull’arco alpino.
La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese