None, sostanze oleose sul torrente Chisola: individuata la sorgente della contaminazione

NONE – Sul torrente Chisola, nel comune di None in provincia di Torino, nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio 2026 è stata segnalata la presenza di sostanze oleose.

Sul posto è prontamente intervenuto il personale tecnico di di Arpa Piemonte che ha proceduto a un sopralluogo lungo l’intero corso d’acqua, risalendo verso monte lungo le principali diramazioni.

Nel tardo pomeriggio è stata identificata la sorgente della contaminazione nel comune di Piossasco. In seguito, fanno sapere da Arpa, è stato possibile contattare i responsabili dell’impianto interessato che hanno attivato immediatamente le procedure di messa in sicurezza al fine di limitare l’estensione dell’inquinamento.

Le attività di ripristino sono attualmente in corso. Arpa Piemonte raccomanda, per ragioni di prudenza, di non utilizzare le acque del torrente Chisola per emungimenti ai fini agricoli o per altri usi, fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica; si precisa che le acque del Chisola non sono utilizzate ai fini idropotabili.

