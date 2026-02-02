Maltempo, scatta il Piano Neve e Gelo di RFI: possibili disagi sulle linee tra basso Piemonte e Liguria

CUNEO – Il rischio ghiaccio fa scattare le contromisure sulla rete ferroviaria tra basso Piemonte ed entroterra ligure. In base al bollettino meteo della Protezione Civile, che segnala la possibilità di formazione di ghiaccio da questa notte e per l’intera giornata di martedì 3 febbraio, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha attivato il Piano Neve e Gelo per limitare le criticità e garantire, per quanto possibile, la continuità del servizio.

L’allerta riguarda in particolare le aree più esposte a basse temperature e fenomeni insidiosi come il gelicidio, la pioggia che ghiaccia al suolo e sulle infrastrutture. Proprio per questo, l’offerta ferroviaria è stata rimodulata in via preventiva su alcune linee ritenute più vulnerabili:

Fossano – San Giuseppe di Cairo

Alessandria – San Giuseppe di Cairo

Fossano – Limone

Parallelamente sono stati attivati presidi e monitoraggi costanti anche su altre tratte regionali strategiche:

Genova–Ovada

Savona–San Giuseppe

Genova–Busalla

Genova–Arquata Scrivia

Cuneo–Ventimiglia.

Possibili modifiche alla circolazione

RFI avverte che l’evoluzione delle condizioni meteo potrebbe rendere necessarie ulteriori modifiche al servizio, con possibili:

cancellazioni di treni

allungamenti dei tempi di viaggio

attivazione di servizi sostitutivi con autobus

Per questo motivo i viaggiatori sono invitati a pianificare con attenzione gli spostamenti e a verificare in tempo reale la situazione attraverso la sezione “Infomobilità” sul sito e sull’app di Trenitalia.

Le misure operative sul campo

Il Piano Neve e Gelo prevede una serie di interventi tecnici e organizzativi mirati a prevenire guasti e blocchi della circolazione:

Presidi tecnici negli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi ferroviari urbani, per garantire il corretto funzionamento dei deviatoi dotati di sistemi di riscaldamento e proteggere la linea di alimentazione elettrica.

Corse “raschia-ghiaccio” con mezzi speciali, fondamentali per mantenere efficienti i sistemi di alimentazione elettrica dei treni.

Personale delle ditte appaltatrici impegnato a mantenere agibili marciapiedi e spazi aperti al pubblico nelle stazioni.

Il coordinamento delle operazioni è affidato alla struttura operativa territoriale, che lavora in tempo reale sotto la regia della Sala Operativa Nazionale di RFI, in stretto raccordo con le istituzioni competenti, per garantire una gestione rapida di eventuali emergenze.

L’obiettivo resta uno: contenere al massimo i disagi in una giornata che, dal punto di vista meteo, si preannuncia delicata per la mobilità ferroviaria del Nord-Ovest.

