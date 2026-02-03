Asti, entra in negozio per chiedere l’elemosina: non ricevendo nulla ruba un profumo in vetrina

ASTI –

È stato arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta nei giorni scorsi all’interno di un esercizio commerciale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era entrato nel negozio chiedendo denaro a un dipendente. Al rifiuto, aveva assunto un atteggiamento minaccioso, spingendo il lavoratore a contattare il titolare per timore che la situazione degenerasse. Non riuscendo a ottenere quanto richiesto, si era impossessato di una boccetta di profumo esposta alla vendita e aveva tentato di uscire senza pagare.

Quando il dipendente ha cercato di fermarlo, l’uomo lo ha colpito con calci e pugni, riuscendo poi ad allontanarsi con la merce rubata.

Allertata dal titolare, la Polizia è intervenuta avviando subito le ricerche. Il sospettato è stato rintracciato poco dopo in centro città e, durante la perquisizione, è stata trovata la boccetta di profumo sottratta.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

