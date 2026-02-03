Procura di Torino procede per devastazione contro ignoti: 3 arresti e 24 denunce al corteo per Askatasuna

TORINO – Sono tre le persone arrestate in relazione agli scontri avvenuti sabato 31 gennaio a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, culminata nell’aggressione a martellate di un agente di polizia.

Si tratta di Angelo Francesco Simionato, 22 anni, residente in provincia di Grosseto, accusato di concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale durante servizio di ordine pubblico. Secondo gli investigatori, avrebbe fatto parte del gruppo che ha accerchiato e aggredito il poliziotto Alessandro Calista. In manette anche due torinesi, Pietro Desideri, 31 anni, e Matteo Campaner, 35 anni, accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La Procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, ha chiesto per tutti e tre la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere. La decisione del gip è attesa nelle prossime ore.

Parallelamente, le indagini proseguono: sono state denunciate altre 24 persone per reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al porto di armi improprie, dal travisamento all’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Inoltre, la Procura ha aperto un fascicolo per devastazione, al momento contro ignoti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese