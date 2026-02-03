CNH Torino: premi di risultato dai 1.100 ai 2.800 euro lordi per la produttività

TORINO – CNH ha comunicato oggi ai sindacati gli importi del premio di risultato che sarà erogato con la busta paga di febbraio ai dipendenti delle società del gruppo in Italia interessate dall’accordo.

Il premio, previsto dal contratto, è legato alle performance registrate nel 2025 da ciascuna unità produttiva e viene calcolato sulla base di indicatori come produttività, rispetto dei tempi di consegna e qualità del prodotto, con l’obiettivo di valorizzare il contributo dei lavoratori ai risultati aziendali.

Gli importi lordi varieranno tra 1.100 e 2.800 euro e saranno riconosciuti sia al personale impiegato nei reparti produttivi sia ai lavoratori non direttamente coinvolti nei processi di fabbrica.

