CronacaTorino
USIGRai contro il TgR Piemonte: non avete mandato in onda intervista a componente Askatasuna
“Non parliamo né di par condicio, né di censura, ma di svilimento del lavoro giornalistico”
TORINO – La protesta dell’USIGRai (Unione Sindacale Giornalisti Rai) riguarda un’intervista rilasciato da una componente del centro sociale Askatasuna mai andato in onda. Nonostante le domande giuste del giornalista sull’aggressione al poliziotto con martellate dagli antagonisti, la motivazione che ha dichiarato il TgR per la non pubblicazione è che non si conosce nome e cognome dell’intervistato.
Di seguito il post social del sindacato:
“Le immagini del poliziotto preso a calci e martellate da incappucciati a Torino hanno colpito e indignato tutta l’Italia che crede nelle Istituzioni e nella democrazia.Non ci può essere nessuna giustificazione o relativismo di fronte alla violenza.Detto questo, il ruolo del servizio pubblico è quello di informare. Con equilibrio, Imparzialità, obiettività e completezza, come previsto dal contratto di servizio.Nel racconto della TgrPiemonte, nonostante l’impegno e il lavoro profuso da colleghe e colleghi per la copertura di un evento così complesso, è mancata in parte la completezza.Un collega aveva raccolto il giorno successivo alla manifestazione l’intervista a una componente del centro sociale Askatasuna.Il collega aveva fatto domande: dure, dirette e senza fronzoli, mettendola di fronte alla violenza degli incappucciati contro un poliziotto.Quell’intervista i telespettatori non l’hanno mai potuta vedere. Nemmeno in piccola parte.La motivazione addotta dal direttore della Tgr al Comitato di Redazione di Torino è totalmente non condivisibile: la persona intervistata – che ha risposto alle domande guardando la telecamera – non ha fornito nome e cognome.Decine di volte abbiamo mandato in onda portavoce di associazioni che, legittimamente, non hanno voluto il proprio nome nella grafica sottopancia.Decine e decine di volte abbiamo trasmesso interviste di persone di spalle per tutelare l’anonimato loro o dei familiari.È il lavoro del giornalista: valutare l’attendibilità dell’intervistato, verificare le fonti e fare domande.Intermediazione giornalistica che, invece, non c’è stata nella pubblicazione del video arrivato preconfezionato con l’intervista al poliziotto ferito. In questo caso nessuno ha potuto porre domande.Non parliamo né di par condicio, né di censura, ma di svilimento del lavoro giornalistico.E questo fa male alla Tgr e a tutta la Rai servizio pubblico”.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca3 giorni fa
Una marea umana per le strade di Torino: per gli organizzatori più di 50mila persone in corteo -VIDEO
Cronaca15 ore fa
Askatasuna rivendica gli scontri con la polizia: non erano infiltrati, solidarietà agli arrestati
Cronaca3 giorni fa
I violenti mettono a ferro e fuoco Torino: ci sono feriti, arresti e la devastazione delle strade del capoluogo
Meteo2 giorni fa
Arriva la perturbazione che porterà neve fino in pianura, fiocchi potrebbero imbiancare anche Torino
Cronaca3 giorni fa
Tensioni al corteo arrivato in corso Regina a Torino: antagonisti lanciano molotov, aperti gli idranti
Cronaca3 minuti fa
USIGRai contro il TgR Piemonte: non avete mandato in onda intervista a componente Askatasuna
Cronaca38 minuti fa
Nuovi scontri al Cpr di Torino, tre agenti della Guardia di Finanza feriti: i sindacati dei finanzieri alzano la voce
Cuneo1 ora fa